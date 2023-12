Drammatico incidente moto-auto sulla statale: un morto e un ferito

Un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla strada statale 385 “Di Palagonia” in prossimità del km 4,900 nel comune di Lentini, in provincia di Siracusa.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e una moto. Nell’impatto, stando alle prime informazioni, una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita.

A causa dell’incidente, la strada statale 385 è stata chiusa provvisoriamente al traffico veicolare all’altezza del luogo dell’evento. Gli addetti di Anas sono intervenuti sul posto per gestire la viabilità e consentire la riapertura della circolazione nel minor tempo possibile.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente.

La nota dell’Anas