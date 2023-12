Caduti dal balcone a Palermo, il piccolo chiede del papà che è morto per salvarlo

Il bambino sta meglio ma continua a chiedere del papà. È il bimbo rimasto miracolosamente vivo dopo la tragedia della Vigilia di Natale. È precipitato assieme al padre dal balcone. Quest’ultimo non ce l’ha fatta ma ha salvato il figlio.

La terribile tragedia si è consumata nel pomeriggio della Vigilia di Natale a Palermo, dove un uomo di 38 anni, docente universitario presso la facoltà di Ingegneria, è morto precipitando da un balcone nel disperato tentativo di salvare il figlioletto di 4 anni, che si era sporto pericolosamente. È accaduto intorno alle 14.30 di ieri, in un palazzo di via Ausonia: il bambino si sarebbe affacciato da un balcone e il padre, per evitare che cadesse nel vuoto, lo avrebbe afferrato ma sarebbe stato trascinato anche lui di sotto.

I due sono precipitati da un’altezza di circa 15 metri, finendo sulla tettoia di un ristorante situato al piano terra dello stabile. L’impatto è stato fatale per l’uomo, mentre il bimbo è rimasto miracolosamente illeso, protetto dai pannelli della tettoia che hanno attutito la caduta. Il 38enne invece ha sfondato la struttura ed è rovinato all’interno del locale, morendo sul colpo.

Soccorsi immediatamente dal 118, padre e figlio sono stati trasportati con urgenza all’ospedale Cervello di Palermo. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre il piccolo è stato ricoverato nel reparto di Pediatria, dove si trova tuttora sotto osservazione. Le sue condizioni sono buone, è cosciente e vigile e la tac a cui è stato sottoposto non ha riscontrato gravi lesioni o traumi.

Il bambino adesso continua a chiedere del padre, non sapendo che l’amato genitore ha perso tragicamente la vita nel tentativo di metterlo in salvo. Una notizia terribile da apprendere per un piccolo di appena 4 anni, soprattutto nel giorno di Natale. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, la famiglia aveva già subito un grave lutto pochi mesi fa, con la prematura scomparsa della moglie del 38enne e mamma del bimbo.