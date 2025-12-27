Cronaca

Trovato morto a 45 anni, Lorenzo Reina era il papà del Teatro Andromeda

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Il mondo dell’arte e la terra siciliana piangono la perdita di un uomo straordinario. Lorenzo Reina, l’artista-pastore che ha trasformato le vette dei Monti Sicani in un palcoscenico di pietra e stelle, è stato trovato senza vita all’interno della sua proprietà a Santo Stefano Quisquina. A fare la dolorosa scoperta sono stati i familiari; al momento, le circostanze del decesso restano riservate in attesa di comunicazioni ufficiali.

Reina non era solo uno scultore, ma un sognatore capace di fondere la fatica del lavoro rurale con l’astrazione della bellezza. La sua creatura più celebre, il Teatro Andromeda, è un’opera architettonica unica al mondo: 108 blocchi di pietra che ricalcano la costellazione omonima, incastonati in un paesaggio mozzafiato. Nato dalla sua profonda connessione con la natura, il teatro è diventato negli anni una meta di pellegrinaggio culturale internazionale, simbolo di una Sicilia che sa guardare al cielo restando ancorata alle proprie radici.

La notizia del suo improvviso addio ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella comunità dell’agrigentino, ma in tutto il panorama artistico contemporaneo, che riconosceva in lui una voce autentica e primordiale.

News suggerite per te:

  1. La caduta mentre potava gli ulivi: morto dopo una settimana il ginecologo Lorenzo Speciale
  2. Sold out al Teatro Garibaldi di Modica per La Traviata diretta dal Maestro Francesco Di Mauro
  3. Omicidio a Palermo, ucciso a 21 anni per sedare una lite: choc in piena notte vicino al Teatro Massimo
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Tragedia al ponte Corleone: uomo di 41 anni si butta e muore sul colpo
Cronaca
Ambulanza 118 ® direttasicilia.it
Incidente mortale sulla provinciale: vittima un 19enne, ferito grave un 22enne
Cronaca In primo piano
La Natività, spettacolo con la sabbia nella Chiesa Cristo Re di Blufi. Performance di Stefania Bruno, la più famosa sand artist italiana
Comunicati stampa
terremoto
Scossa di terremoto nel messinese: sisma di magnitudo 2.7 a Fiumedinisi
Cronaca
Rubano 1.500 euro di spesa in due supermercati: arrestate quattro donne a Villabate
Cronaca