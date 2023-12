Auto vola dal Ponte di Viale Lazio a Palermo, un morto

Palermo – Un drammatico incidente stradale è avvenuto questa mattina sul Ponte di Viale Lazio a Palermo, causando la morte di un uomo. L’incidente si è verificato intorno alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 24 dicembre, quando un’auto con a bordo due persone è uscita fuori strada cadendo dal ponte che attraversa Viale Regione Siciliana.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto procedeva in direzione Trapani quando, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo finendo per precipitare dal viadotto. Un volo di diversi metri che non ha lasciato scampo al guidatore, deceduto sul colpo. Ferito invece il passeggero che viaggiava con lui, trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto.

La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino, verso l’alba, lungo il tratto del Ponte di Viale Lazio che scavalca Viale Regione Siciliana, una delle arterie principali della città. Le cause dell’incidente sono ancora tutte da accertare. Forse un malore del conducente o una distrazione fatale. Sta di fatto che l’auto è finita fuori strada, precipitando nel vuoto per diversi metri prima di schiantarsi al suolo.

I soccorsi sono stati immediati, ma per il conducente non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con diverse ambulanze, oltre a vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Bisognerà capire come il conducente abbia potuto perdere il controllo dell’auto, uscendo di strada e sfondando le barriere precipitando dal ponte.