Incidente all’incrocio tra viale Lazio e via Restivo: gazzella dell’Arma contro una Bmw, 3 feriti

Una notte di paura quella appena trascorsa a Palermo, dove un gravissimo incidente stradale ha coinvolto una pattuglia dell’Arma. Intorno alle 3:30 del mattino, all’altezza dell’incrocio tra viale Lazio e via Empedocle Restivo, un’Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri e una Bmw Z4 si sono scontrate con estrema violenza. L’impatto ha causato l’apertura immediata degli airbag, fattore determinante nel limitare danni potenzialmente fatali per gli occupanti.

Secondo le prime ricostruzioni della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, la gazzella procedeva lungo via Empedocle Restivo verso via Sciuti, mentre la Bmw, guidata da un 28enne (G.F.), attraversava l’intersezione in direzione viale Regione Siciliana. Il nodo centrale delle indagini riguarda il rispetto del semaforo, attivo h24: gli agenti hanno già acquisito i video delle telecamere di sorveglianza per stabilire chi dei due conducenti sia passato con il rosso. Al momento non risulta che i militari fossero impegnati in un inseguimento.

I soccorsi del 118 hanno trasportato i tre coinvolti all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. Nonostante la prognosi iniziale, nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il militare alla guida: ha riportato fratture e lesioni, con particolare attenzione dei medici per alcuni frammenti di vetro finiti in un occhio. Il collega ha subito un trauma cranico commotivo e lesioni agli arti superiori e inferiori. Il giovane sulla BMW è monitorato per diversi traumi da impatto.

Come da prassi, sono stati richiesti i test tossicologici e alcolemici per entrambi i conducenti per completare il quadro investigativo.