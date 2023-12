Follia a Palermo: auto pirata sperona auto che si ribalta, poi fugge

Palermo – Un grave incidente si è verificato questa mattina in Via Oreto a Palermo. Un’auto, probabilmente lanciata ad alta velocità, ha improvvisamente speronato una Ford Fiesta che procedeva regolarmente lungo la strada, per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

La Ford Fiesta, a seguito dell’impatto, ha terminato la sua corsa cappottandosi e finendo sul marciapiede. Immediato l’intervento dei soccorsi: i vigili del fuoco hanno estratto il conducente dall’abitacolo, mentre i sanitari del 118 lo hanno trasportato al Policlinico per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La polizia municipale ha avviato le indagini per rintracciare il pirata della strada. Grazie alle telecamere di sicurezza presenti in zona, nelle prossime ore gli agenti confidano di poter identificare il responsabile di questo gravissimo episodio di fuga ed omissione di soccorso.