Le gare a tappe di MTB più estreme (e divertenti) in Italia e nel mondo

La Mountain Bike (MTB) permette di unire la passione per la bicicletta con la voglia di avventura, immersi in paesaggi mozzafiato e percorsi estremi. Le gare di MTB sono molto spettacolari, in quanto uniscono esplosione fisica e controllo del mezzo, per affrontare itinerari e tappe che si sviluppano in luoghi remoti e pieni di fascino.

Durante la pandemia, a causa dei rigidi controlli e delle prescrizioni sanitarie, molte gare sono state sospese, così gli sportivi appassionanti si sono convertiti in esploratori. Molti italiani hanno scoperto il piacere di esplorare un’area remota e incontaminata su due ruote, portando tutto il necessario per il viaggio con apposite borse installate sul telaio della Mountain Bike.

Le gare a tappe uniscono la sfida sportiva di una gara con la voglia di viaggiare, dormire in campeggio ed esplorare luoghi suggestivi lontani dal caos urbano. In questo articolo vi raccontiamo le gare a tappe in MTB più affascinanti, e più estreme, in Italia e nel mondo. Partecipare a queste avventure richiede non solo abilità atletiche e determinazione, ma anche l’equipaggiamento giusto. È fondamentale avere una mountain bike di qualità, in grado di affrontare terreni vari e impegnativi, offrendo prestazioni affidabili durante le diverse tappe della competizione. La scelta di una mountain bike adatta alle esigenze del percorso è cruciale per garantire una corsa sicura e appagante attraverso paesaggi mozzafiato e percorsi impegnativi.

Esplorare l’Italia in MTB

Per affrontare una gara a tappe è necessaria una buona dose di perseveranza; è importante dosare le forze, amministrare le energie e restare concentrati anche per molte ore. Inoltre, è fondamentale avere un mezzo adeguato. Una MTB deve avere caratteristiche tecniche notevoli. Il cambio, solitamente di tipo a deragliatore, deve essere affidabile ed offrire una buona varietà di rapporti per affrontare ogni pendenza. Il telaio può essere in acciaio, alluminio o carbonio, in base alle esigenze di peso. Una buona ammortizzazione favorisce comfort e controllo anche in tracciati molto complessi, ed infine i copertoni da 27,5 pollici o di 29 pollici garantiscono presa e aderenza.

Se la sfida su due ruote vi affascina, le gare dove mettervi alla prova non mancano. In Italia la cultura degli stage races in MTB è diffusa, e le manifestazioni sono aperte a tutti, non solo agli atleti di alto livello. I tempi massimi da rispettare per partecipare sono di solito abbondanti, o totalmente assenti.

Gare a tappe in MTB: dalle Alpi alla Sardegna

Tra le gare a tappe in MTB in Italia, una delle più affascinanti e famose è la Iron Bike, che si svolge dal 1999 sulle alpi occidentali, in otto tappe che cambiano ogni anno. Scendendo verso sud si va sull’appennino ligure, dove si tiene la Alta Via Stage Race, un percorso con cime che superano i 2000 metri e itinerari con vista mare, per un totale di 590 km e 19mila metri di dislivello.

L’Emilia Romagna è tra le regioni più attive, con ben due gare di rilievo. La prima è il Rally di Romagna, una gara a tappe in MBT che parte da Riolo Terme e si sviluppa tra dolci colline e itinerari impervi sugli Appennini, tra i monumenti della Seconda Guerra Mondiale. La seconda gara è l’Appenninica Stage Race, che si corre tra Emilia e Toscana, attraversando parchi nazionali e borghi suggestivi, per un totale di 7 giorni di pedalata continuata. Infine, gli spettacolari paesaggi della Sardegna ospitano il Rally di Sardegna. Una gara in cinque tappe, per un totale di 365 chilometri, tra panorami mozzafiato e dislivelli impegnativi, con tratti dove non si esclude il portage.

Le gare in MTB più estreme al mondo

Se l’Italia non vi basta, vi presentiamo le gare a tappe in MTB più estreme (ma anche emozionanti) del mondo. La Glacier360 si svolge in Islanda, lungo un percorso di 300 km che si sviluppa intorno ad un ghiacciaio, con tratti impegnativi e condizioni ambientali selvagge. Per una gara del genere la MTB deve essere affidabile e pronta a tutto, come i modelli Downhill o Enduro.

Dal freddo islandese passiamo al caldo del deserto Australiano, dove si disputa la Crocodile Trophy, una gara MTB di una settimana con un itinerario di 1000 km, tra sole cocente, foresta tropicale e notti in tenda. In questa gara la velocità costante e la resistenza del mezzo sono fondamentali, quindi è necessario una MTB modello Marathon o Cross Country.

Infine, la gara più longeva di tutte: la Ruta de los Conquistadores, in Costa Rica, 300 km tra foreste pluviali piene di biodiversità. Un’avventura per il corpo e per l’anima.