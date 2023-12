Allarme bomba al porto di Palermo

Palermo – Momenti di paura al porto di Palermo, dove è stato rinvenuto un pacco sospetto a bordo di una nave mercantile attraccata per effettuare riparazioni. Il pacco, ritrovato dagli operai durante un sopralluogo di routine, si trovava in una zona dell’imbarcazione dove non avrebbe dovuto esserci.

Immediatamente è scattato l’allarme e sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato, i militari della Capitaneria di Porto e gli agenti della Questura per mettere in sicurezza l’area ed eseguire tutte le verifiche necessarie al fine di accertare il contenuto del pacco.

La nave mercantile era da poco entrata nei bacini di carenaggio per effettuare lavori di manutenzione programmati. Al momento sono in corso le operazioni degli artificieri per verificare l’eventuale presenza di esplosivo all’interno del pacco sospetto. Si indaga per risalire alla provenienza del pacco e capire come sia arrivato a bordo della nave.