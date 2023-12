Cade dal balcone di casa e muore, la vittima è una donna

Una donna di 50 anni, originaria di Gela ma residente a Catania con la famiglia, è morta nel capoluogo etneo a seguito di una caduta dal balcone della propria abitazione. La vittima è precipitata per circa 5 metri, riportando gravissime ferite che si sono rivelate fatali.

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimare la donna, purtroppo invano. Ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato vano a causa dei traumi riportati nell’impatto al suolo.

Insieme ai soccorsi, sono giunte sul luogo della tragedia anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Gli investigatori stanno lavorando per accertare le cause e le circostanze della caduta.

Purtroppo non è il primo episodio di questo tipo che si verifica a Catania. Solo dieci giorni fa la polizia era intervenuta in viale Mario Rapisardi per salvare un giovane che si era gettato da un balcone. In quel caso il ragazzo era finito su un albero che aveva attutito la caduta. Gli agenti erano riusciti a raggiungerlo, nonostante le difficoltà, e a metterlo in sicurezza per poi affidarlo alle cure dei sanitari.