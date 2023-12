Allarme bomba su traghetto Grimaldi Lines Napoli – Cagliari – Palermo

È scattato un allarme bomba a bordo del traghetto della compagnia Grimaldi Lines in partenza da Napoli e diretto a Cagliari, con prosecuzione per Palermo. La nave, che sarebbe dovuta partire alle 19.00, è stata bloccata e i 162 passeggeri a bordo, insieme ai 67 membri dell’equipaggio, sono stati fatti scendere per consentire controlli approfonditi da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute le unità cinofile che hanno ispezionato accuratamente il traghetto dalla prua alla poppa. Fortunatamente le verifiche hanno dato esito negativo e non sono stati rinvenuti ordigni a bordo.

Terminate le operazioni di controllo, è stato dato il via libera alla ripartenza della nave che, secondo quanto appreso da fonti della compagnia Grimaldi Lines, dovrebbe salpare nelle prossime ore per riprendere regolarmente il suo viaggio verso Cagliari e Palermo.

L’allarme bomba ha causato diversi disagi per i passeggeri del traghetto che hanno dovuto temporaneamente abbandonare la nave con i loro bagagli, ma per fortuna si è rivelato un falso allarme e la situazione è presto tornata alla normalità.