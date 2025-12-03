Inchiesta su Liberty Lines: sette manager indagati, sequestrati beni per 184 milioni

I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani nei confronti di sette membri apicali della governance della nota compagnia di navigazione Liberty Lines S.p.A., tutti destinatari sia della misura cautelare coercitiva del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo sia di quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di imprese e persone giuridiche, a vario titolo indagati per i reati di truffa ai danni dello Stato, corruzione e frode nell’esecuzione di un servizio pubblico.

Con il medesimo provvedimento il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali e del compendio aziendale della Liberty Lines S.p.A. (costituito, a titolo esemplificativo, da terreni e fabbricati, impianti e macchinari, imbarcazioni, automezzi, altre immobilizzazioni materiali e immateriali, crediti, disponibilità liquide) aventi un valore complessivo di circa 184 milioni di euro.