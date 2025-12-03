Cronaca

Inchiesta su Liberty Lines: sette manager indagati, sequestrati beni per 184 milioni

I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani stanno dando esecuzione a un'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani nei confronti di sette membri apicali della governance della nota compagnia di navigazione Liberty Lines S.p.A., tutti destinatari sia della misura cautelare coercitiva del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo sia di quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di imprese e persone giuridiche, a vario titolo indagati per i reati di truffa ai danni dello Stato, corruzione e frode nell'esecuzione di un servizio pubblico. Con il medesimo provvedimento il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali e del compendio aziendale della Liberty Lines S.p.A. (costituito, a titolo esemplificativo, da terreni e fabbricati, impianti e macchinari, imbarcazioni, automezzi, altre immobilizzazioni materiali e immateriali, crediti, disponibilità liquide) aventi un valore complessivo di circa 184 milioni di euro
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani stanno dando esecuzione a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani nei confronti di sette membri apicali della governance della nota compagnia di navigazione Liberty Lines S.p.A., tutti destinatari sia della misura cautelare coercitiva del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo sia di quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi di imprese e persone giuridiche, a vario titolo indagati per i reati di truffa ai danni dello Stato, corruzione e frode nell’esecuzione di un servizio pubblico.

Con il medesimo provvedimento il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali e del compendio aziendale della Liberty Lines S.p.A. (costituito, a titolo esemplificativo, da terreni e fabbricati, impianti e macchinari, imbarcazioni, automezzi, altre immobilizzazioni materiali e immateriali, crediti, disponibilità liquide) aventi un valore complessivo di circa 184 milioni di euro.

News suggerite per te:

  1. Inchiesta Liberty Lines, finanzieri in sede: perquisizioni e 60 indagati
  2. Bonus facciate, truffa da 7 milioni a Palermo: sequestrati beni per 3,5 milioni a un imprenditore edile
  3. Grimaldi Lines assume in Sicilia: Recruiting Day il 20 novembre
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Ore di ansia a Palermo, uomo scomparso a Montepellegrino: ritrovata la sua auto
Cronaca
Morto suicida l’autista del pullman di linea sorpreso a camminare a zigzag sulla Palermo-Trapani
Cronaca
Concorsi e appalti truccati, il blitz all’alba: arresti domiciliari per Totò Cuffaro e Roberto Colletti
Cronaca In primo piano
Scossa di terremoto nello Stretto di Messina: magnitudo 3.6
Cronaca
“Il morto non è il nostro”, scambio choc all’ospedale: consegnano la salma sbagliata a una famiglia
Cronaca