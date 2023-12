Nuovo dramma in Sicilia: donna sfregiata con l’acido dal marito

Un grave episodio di violenza è avvenuto oggi a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Una donna è stata sfregiata al volto e alle spalle con dell’acido, lanciatole contro dal marito in via Tiepolo.

La vittima è stata soccorsa e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Al momento non si conoscono le sue condizioni cliniche. Anche l’uomo, presunto responsabile dell’aggressione, è rimasto ustionato alle mani dall’acido e si trova ricoverato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata.

Sul luogo sono intervenute le pattuglie della polizia di Stato che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Non sono ancora chiari i motivi del folle gesto del marito ai danni della moglie. Si indaga per fare luce su questo gravissimo episodio di violenza familiare.