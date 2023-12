Incidente mortale a Trabia: uomo travolto mentre attraversava la strada

Trabia – Un tragico incidente si è verificato oggi all’ingresso di Trabia, lungo la statale 113, che ha causato la morte di un uomo. La vittima è stata identificata come James Kevin Landis, settant’anni, un cittadino americano residente ad Altavilla Milicia.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Villa Cecilia. Landis stava attraversando la strada ed è stato investito da un automobilista. L’autista si è fermato e ha prestato i primi soccorsi all’uomo, ma purtroppo i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno constatato il decesso.

I carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi necessari. Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza, il traffico nella zona è stato bloccato, causando inevitabilmente disagi alla circolazione stradale.

Questo, purtroppo, non è l’unico incidente mortale di oggi in provincia di Palermo. A Capaci, si è verificato un altro tragico incidente che ha causato la morte di un uomo che viaggiava su uno scooter. A bordo del veicolo c’era anche sua figlia, una quindicenne, che è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia.

Gli operatori del 118 sono intervenuti per soccorrere la giovane e i carabinieri hanno eseguito i rilievi al fine di stabilire le responsabilità dell’incidente. L’incidente è avvenuto in via Giovanni Falcone a Capaci, e ha coinvolto uno scooter guidato da Nunzio Cusimano, quarantacinque anni, e una Fiat Panda guidata da un uomo settantenne.

I tre coinvolti nell’incidente sono stati trasportati all’ospedale Villa Sofia per ricevere le cure necessarie. Purtroppo, Nunzio Cusimano è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.