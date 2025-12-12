Incidente mortale a Trabia, chi era Salvatore Liuzzo: bagnino d’estate, “guerriero” in bici

La comunità ciclistica siciliana è in lutto per la scomparsa di Salvatore Liuzzo, 65 anni, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo via Regia Trazzera Piano Sperone, tra Altavilla Milicia e Trabia. L’uomo, originario di Termini Imerese ma residente a Trabia, ha perso la vita mentre effettuava una delle sue consuete uscite in bicicletta.

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si è consumata all’altezza della Strada Vicinale San Nicola, quando Liuzzo ha tentato un’improvvisa inversione a U. Un automobilista di 38 anni proveniente da tergo, nonostante una disperata frenata testimoniata dalle lunghe tracce sull’asfalto, non è riuscito a evitare l’impatto. Lo scontro è stato fatale: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Gli inquirenti dovranno chiarire le circostanze che hanno portato alla manovra improvvisa, verificare la velocità del veicolo e valutare le condizioni della sede stradale, la cui manutenzione compete alla Città Metropolitana. L’automobilista, in stato di shock, è stato sottoposto ai test di rito e verrà ascoltato dagli investigatori.

Salvatore Liuzzo era un volto conosciuto nel panorama ciclistico locale, dove veniva soprannominato il “Puma” per il suo carattere combattivo e la determinazione in gara. Ex dipendente dello storico stabilimento Fiat di Termini Imerese, viveva a Trabia con una sorella. Non aveva mai sposato e aveva fatto delle due ruote la sua grande passione.

Pur avendo sospeso temporaneamente l’attività agonistica, Liuzzo continuava ad allenarsi con regolarità e durante la stagione estiva lavorava come bagnino in uno stabilimento della costa. Aveva militato nella Bici Club Santo Stefano e nella Madone Team Bike Sicilia, lasciando un segno indelebile in entrambe le società.