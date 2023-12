La bimba investita dal trattore si è risvegliata dal coma

La piccola guerriera ce l’ha fatta. San Cataldo tira un sospiro di sollievo dopo giorni di apprensione per le sorti della bambina di 8 anni investita da un trattore lo scorso fine settimana. La bimba, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina di Palermo, si è finalmente risvegliata.

La lieta notizia è stata diffusa dal padre della piccola tramite i social network, scatenando un’ondata di gioia e commozione in tutta la comunità sancataldese. I medici sono riusciti a rimuovere il tubo respiratorio e la bambina è tornata cosciente, chiedendo subito dei suoi genitori. Un grande sollievo dopo lo choc dell’incidente.

Sui social network è immediatamente esplosa la felicità. In tantissimi hanno manifestato vicinanza e solidarietà alla famiglia fin dal primo momento. L’intera città si è stretta attorno alla piccola con preghiere e pensieri positivi affinché superasse questa durissima prova. Ora finalmente è arrivata la tanto attesa buona notizia.

“Una notizia bellissima che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tantissimi sancataldesi” si legge tra i commenti su Facebook. L’associazione Un Gesto per un Sorriso ha espresso tutta la sua gioia: “Oggi per i genitori della piccola, per noi, per tutti i genitori è Natale!”.

Nonostante le gravi ferite riportate nell’incidente, la bambina ha dimostrato una forza e una tenacia da vera guerriera. Ce l’ha fatta, è tornata tra le braccia amorevoli dei suoi cari. Adesso l’intera comunità è pronta a stringersi ancora di più attorno a lei e alla sua famiglia, per aiutarli e sostenerli in questa fase delicata.