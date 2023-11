Ritrovata sana e salva Kimberly Bonvissuto: era una “fuga d’amore”

Lieto fine per la scomparsa di Kimberly Bonvissuto: la ventenne d origini siciliane è stata rintracciata dalla polizia in una località del Lazio dopo essere fuggita da casa sua a Busto Arsizio oltre una settimana fa. La giovane sta bene ed è in compagnia del ragazzo con cui ha intrapreso questa fuga d’amore tenuta segreta alla sua famiglia. Un sospiro di sollievo per i genitori Grazia e Mariano, che attraverso il loro avvocato hanno voluto tranquillizzare tutti: “Nostra figlia Kimberly è stata trovata ed è in buone condizioni di salute. Confermiamo che si è allontanata volontariamente e che non si trovava in una situazione di pericolo”.

La conferma della Procura: nessun pericolo per la ventenne

La conferma ufficiale era arrivata già ieri dalla Procura: Kimberly sta bene ed è rimasta in Italia, il suo allontanamento è stato volontario e non dettato da intimidazioni o minacce. Decisivo il lavoro investigativo delle forze dell’ordine, che sono riuscite a mappare gli spostamenti della ragazza e del suo accompagnatore grazie all’analisi dei tabulati telefonici e all’utilizzo del codice IMEI del cellulare della giovane, che era spento dal giorno della scomparsa.

La vicenda di Kimberly tiene dunque banco con un finale positivo: la ventenne, che aveva detto alla cugina di avere un appuntamento galante la sera del 20 novembre, giorno in cui è scomparsa da casa, si è rivelata semplicemente protagonista di una fuga d’amore di cui non aveva messo al corrente i familiari. Ora è il momento di proteggere la privacy sua e del ragazzo che l’accompagna in questa avventura romantica. I genitori Mariano e Grazia chiedono giustamente rispetto per tutelare Kimberly e la sorella minore dopo giorni di grande preoccupazione.

Questa storia a lieto fine scalda il cuore e fa tirare un sospiro di sollievo a tutti quelli che in questi giorni si erano mobilitati per ritrovare Kimberly dopo la denuncia di scomparsa. Le ricerche serrate delle forze dell’ordine hanno permesso in tempi rapidi di accertare che la ragazza stava bene ed era in buona compagnia, fuggita per amore lontano da occhi indiscreti.