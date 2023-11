È grave la bambina investita da un trattore, il papà: “Non mollerà”

Un terribile incidente si è verificato,

a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Una bambina di pochi anni è stata investita da un trattore in via dei Misteri all’angolo con via Don Bosco. La piccola stava camminando sul marciapiede quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo l’ha travolta.

Soccorsa immediatamente da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, la bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Considerata la gravità della situazione, nel corso della notte la piccola è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Di Cristina di Palermo, centro specializzato in traumi pediatrici. Al momento la bambina è ricoverata in terapia intensiva in condizioni stabili ma estremamente critiche.

Il padre della bambina, sconvolto dall’accaduto, ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza dimostrata in questi giorni difficili: “Volevo ringraziare tutta la città di San Cataldo per l’affetto e la solidarietà ricevuta sui social per mia figlia. Lo stato di mia figlia è stabile ma ancora in gravi condizioni. Non posso e non voglio dire altro, vi farò sapere se ci saranno miglioramenti nel frattempo aspettiamo. L’unica cosa che posso esserne certo è che non mollerà ed è in mani sicure”.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Municipale di San Cataldo, che ha posto sotto sequestro il trattore. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Intanto si susseguono sui social i messaggi di solidarietà e di incoraggiamento per la bambina e la sua famiglia.