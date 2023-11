Bimba di 8 anni investita da un trattore: è in condizioni disperate

Dramma a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove una bambina di 8 anni è stata investita da un trattore ed è ricoverata in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Misteri. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava da sola sul marciapiede quando il mezzo agricolo, nello svoltare, si è avvicinato al muro colpendola violentemente all’addome. È stato lo stesso conducente del trattore, un uomo del posto, ad allertare i soccorsi e a prestare i primi soccorsi alla bambina. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato d’urgenza la piccola all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Qui i medici, vista la gravità delle condizioni, hanno sottoposto la bambina ad un delicato intervento chirurgico per l’asportazione della milza e il posizionamento di un drenaggio toracico. La piccola presentava infatti fratture al bacino e al piede, oltre a contusioni polmonari.

Data la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, centro di riferimento per politraumi infantili. La bambina è arrivata nel nosocomio palermitano nel primo pomeriggio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi e sequestrato il mezzo agricolo per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità.

La terribile notizia si è rapidamente diffusa a San Cataldo. In tantissimi stanno manifestando sui social vicinanza e solidarietà alla famiglia, nella speranza che la bimba possa salvarsi nonostante le gravissime lesioni riportate. L’intera città è in apprensione e non smette di pregare per lei.