La siciliana Kimberly Bonvissuto scomparsa da 4 giorni, la madre disperata: “Aiutatemi”

Scomparsa la siciliana Kimberly Bonvissuto da Busto Arsizio da quattro giorni, la mamma lancia un appello: “Aiutatemi a ritrovare mia figlia”. Graziana Tuccio è una mamma disperata. Sua figlia, la ventenne Kimberly Bonvissuto, risulta scomparsa da 4 giorni e lei teme che le possa essere successo qualcosa di terribile.

“Kimberly è uscita di casa lunedì pomeriggio dicendo che sarebbe andata a trovare sua cugina, ma in realtà non si sono mai incontrate quel giorno” racconta la signora Tuccio. L’ultima volta che l’hanno vista era intorno alle 16, poi più nulla. Da allora il suo cellulare risulta spento.

La ragazza, che ha origini siciliane essendo nata a Gela, in provincia di Caltanissetta, vive con la madre a Busto Arsizio, in via Cellini. Al momento della scomparsa indossava una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar. È alta 1 metro e 55, ha i capelli rossi ed è in cerca di lavoro.

La mamma ha sporto immediatamente denuncia ai Carabinieri e alla Polizia, nella speranza che sua figlia venga ritrovata al più presto. “Chiunque l’abbia vista o sappia qualcosa mi contatti” è l’appello accorato della donna.

Anche sui social network si sta diffondendo la notizia della scomparsa di Kimberly, con foto e descrizioni dettagliate. In particolare su Facebook sono stati condivisi numerosi appelli per rintracciare la ragazza. Tra le ipotesi c’è anche quella che possa aver volontariamente fatto perdere le sue tracce.

“Non sappiamo se si sia allontanata di sua spontanea volontà oppure se le sia successo qualcosa di brutto – spiega la madre – fatto sta che sono 4 giorni che non abbiamo sue notizie. Siamo molto preoccupati”.

Il timore è che la vicenda possa concludersi come quella della povera Giulia Cecchettin, la ragazza rapita e uccisa. Un terribile precedente che getta ancora più angoscia sulla famiglia Bonvissuto.

Le ricerche sono tuttora in corso. Chiunque dovesse avere informazioni utili può contattare le forze dell’ordine. Una madre disperata attende notizie sulla sorte della figlia ventenne. Il tempo stringe, ogni minuto può essere decisivo per ritrovare Kimberly sana e salva.