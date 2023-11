Samuele Palumbo ha vinto Tu Sì Que Vales, il Teatro Massimo lo omaggia: «Grande orgoglio»

Il Teatro Massimo di Palermo esalta Samuele Palumbo, violinista e giovane talento de La Massimo Kids Orchestra. Il piccolo talento ha vinto la decima edizione del programma televisivo Tú Sí Que Vales.

Oggi il Teatro Massimo ha voluto omaggiare la bellissima performance del piccolo siciliano. Il giovane ha conquistato la giuria e il pubblico del talent show con l’energia e la verve della sua esibizione sbaragliando gli avversari. “Una grande emozione per tutti noi e un grande orgoglio” – dice il Maestro Michele De Luca, direttore delle nostre formazioni giovanili di cui Samuele fa parte.

Nato a Cefalù nel 2011, Samuele è stato ammesso all’età di 6 anni al Conservatorio di Musica “A. Scarlatti” di Palermo dove attualmente segue gli studi di violino nella classe della Professoressa Roberta di Marco. Nel 2020 ha superato brillantemente l’audizione per entrare a far parte della Massimo Kids Orchestra, con cui tuttora collabora tra i primi violini, esibendosi anche come solita al Teatro Massimo accompagnato dalla Massimo Youth Orchestra.

Virtuoso del violino, il dodicenne ha superato nel rush finale un cantante, un comico e un ventriloquo, convincendo il pubblico a casa con una performance orchestrale di “Bohemian Rhapsody” dei Queen. A ritirare il premio per lui, impossibilitato dopo mezzanotte a stare sul palco data la giovane età, è stata la madre. “Grazie per aver votato mio figlio”, ha commentato a caldo, felicissima.