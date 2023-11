Grave incidente sull’A29 all’altezza di Capaci: due feriti

All’alba di oggi si è verificato un grave incidente stradale lungo l’autostrada A29, nel tratto compreso tra gli svincoli di Capaci e Isola delle Femmine, alle porte di Palermo. L’incidente, che ha coinvolto tre autovetture, è avvenuto in direzione del capoluogo siciliano.

Secondo una prima ricostruzione, due auto che procedevano lungo l’A29 Palermo-Mazara del Vallo si sarebbero scontrate per cause ancora in corso di accertamento, probabilmente a causa di un tamponamento. Una terza vettura che sopraggiungeva da dietro non è riuscita ad evitare l’impatto, tamponando a sua volta le auto coinvolte nello scontro frontale.

L’incidente è avvenuto all’altezza delle due gallerie che si trovano tra gli svincoli di Capaci e Isola delle Femmine. Uno scontro piuttosto violento, stando alle prime informazioni: due persone sono rimaste ferite in modo serio e si trovano ora ricoverate in ospedale, dove i medici stanno valutando le loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sull’A29 sono intervenuti prontamente i soccorsi sanitari del 118 con diverse ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai feriti per poi trasportarli nel vicino nosocomio. Fondamentale anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto.

Gli agenti della polizia stradale, invece, si sono occupati di effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. L’autostrada A29 è rimasta a lungo bloccata in direzione Palermo per consentire le operazioni di soccorso.

Si tratta del secondo grave incidente che si verifica nel giro di poche ore nella zona di Palermo: nel pomeriggio di ieri, infatti, un motociclista è rimasto ferito in uno scontro con un’auto in via Enrico Albanese, nel quartiere Borgo Vecchio del capoluogo siciliano. Anche in quel caso si sono registrati pesanti disagi al traffico.