In arrivo il vortice polare, gelo anche in Sicilia?

Il meteo in Italia è destinato a cambiare bruscamente nel corso del weekend, con l’arrivo di un vortice polare che porterà maltempo, temporali e un sensibile calo delle temperature, con nevicate anche a quote basse. La svolta è attesa a partire da venerdì 17 novembre.

In Sicilia, dopo alcuni giorni di tempo stabile con temperature miti per la stagione, è atteso un rapido peggioramento nel corso del fine settimana, per l’arrivo di correnti artiche che provocheranno un drastico calo termico. Sono attese forti raffiche di Maestrale con mari molto mossi o agitati, in particolare lungo le coste tirreniche. Le precipitazioni saranno molto scarse e concentrate esclusivamente sui settori settentrionali dell’isola.

Sul resto d’Italia, la rimonta dell’anticiclone garantirà ancora tempo stabile e temperature sopra la media fino a giovedì 16 novembre, con valori massimi fino a 22°C al Centro-Sud. Ma la situazione è destinata a mutare repentinamente da venerdì, quando correnti fredde di origine artica raggiungeranno la nostra Penisola, richiamate da un’area depressionaria in discesa dal Nord Europa.

Piogge intense e temporali colpiranno soprattutto le regioni adriatiche centro-meridionali e il Sud Italia. Non si escludono locali nubifragi e forti venti di Bora. La neve potrà cadere sull’Appennino centro-settentrionale mediamente dai 1300-1500 metri. Contestualmente le temperature subiranno un tracollo anche di 10°C, con gelate notturne possibili anche in pianura al Nord.

La fase di maltempo sarà causata da un’anomala ondulazione del Vortice Polare, che uscendo dalla sede tipica artico-subpolare, invierà masse d’aria fredda fin verso l’Italia. Un evento meteorologico rilevante che potrebbe aprire la strada a un precoce assaggio d’inverno. Le condizioni di instabilità potrebbero persistere anche la prossima settimana.