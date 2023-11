Drammatico incidente sul lavoro, due operai volano da ponteggio: uno in codice rosso

Questa mattina si è verificato un grave incidente sul lavoro nel cantiere per la ristrutturazione di una ex scuola elementare a San Filippo del Mela, in provincia di Messina. Due operai sono precipitati da un ponteggio, cadendo da un’altezza considerevole.

Uno dei due, in codice rosso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fogliani di Milazzo. L’altro operaio ha riportato traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si è recato personalmente sul posto anche il sindaco Gianni Pino per accertarsi delle condizioni dei lavoratori.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro in un cantiere edile. Si prospettano indagini per far luce sulle responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.