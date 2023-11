Neonata muore per un rigurgito di latte: dramma a Siculiana

Una neonata di appena due mesi è morta oggi a Siculiana, in provincia di Agrigento, a causa di un presunto rigurgito che l’avrebbe soffocata.

A dare l’allarme chiamando carabinieri e 118, sono stati i genitori appena resisi conto dell’accaduto. Ogni intervento e soccorso però si è rivelato vano: la neonata all’arrivo dei soccorritori infatti era già morta.

Del caso si sta occupando la Procura della Repubblica di Agrigento che, dopo una serrata ricostruzione dell’accaduto attraverso la testimonianza dei genitori della piccola, ha deciso di disporre la perizia necroscopica che verrà effettuata nei prossimi giorni dopo il conferimento dell’incarico ad un medico legale.

La scelta del Pm di far effettuare la perizia necroscopica tende a stabilire le esatte cause del decesso. Secondo quanto ricostruito finora, i genitori della neonata erano soli in casa con la piccola quando, dopo averla allattata, hanno notato che la bambina aveva vomitato. I genitori hanno subito cercato di aiutarla, ma la piccola ha iniziato a tossire e a perdere conoscenza. I genitori hanno quindi chiamato i soccorsi, ma quando i medici sono arrivati sul posto la neonata era già morta.