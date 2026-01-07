Cronaca

Si sente male e muore a 18 anni per un malore improvviso

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Ribera si è fermata per dare l’ultimo saluto a Riccardo Gentile, il diciottenne strappato alla vita da un improvviso malore mentre si trovava nella propria abitazione. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matteo Ruvolo, ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con le esequie funebri, celebrate nella chiesa Madre del centro agrigentino. Una comunità intera si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo, sconvolta da questa tragedia che ha spezzato una vita appena iniziata.

News suggerite per te:

  1. Tragedia sulla Messina-Palermo: si sente male all’uscita della galleria e muore
  2. Dramma in Sicilia, muore a 32 anni Valerio Rizzo: pianista amato
  3. Muore a 41 anni per un malore improvviso nella sua azienda
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Allerta gialla, aria artica sulla Sicilia: raffiche di vento e temperature giù di 9 gradi
Meteo
Palermo, motociclista investe donna di 93 anni e fugge: è gravissima
Cronaca
Palermo, cittadino segnala due ladri in azione al “TT Store : polizia arresta un 45enne
Cronaca
Bambini con la polmonite e anziani senza respiro, l’influenza mette in ginocchio i Pronto Soccorso
Cronaca
Schianto sulla statale 188, la Valle del Belìce piange lo chef Calogero Ippolito
Cronaca In primo piano