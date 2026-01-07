Si sente male e muore a 18 anni per un malore improvviso

Ribera si è fermata per dare l’ultimo saluto a Riccardo Gentile, il diciottenne strappato alla vita da un improvviso malore mentre si trovava nella propria abitazione. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matteo Ruvolo, ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con le esequie funebri, celebrate nella chiesa Madre del centro agrigentino. Una comunità intera si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo, sconvolta da questa tragedia che ha spezzato una vita appena iniziata.