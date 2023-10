Dramma della disperazione a Palermo, donna si spara mentre telefona al marito

Scene di dolore e sgomento a Brancaccio, quartiere di Palermo, dove nel pomeriggio di oggi una donna ha tentato il suicidio sparandosi con una pistola durante una telefonata con il marito.

La donna, le cui generalità non sono state rese note, si è autoinflitta un colpo alla testa mentre era al telefono con il coniuge, che ha immediatamente dato l’allarme. Nonostante la corsa repentina dei soccorsi, le condizioni della donna sono apparse fin da subito gravissime.

Sconvolti i familiari e l’intero quartiere, tra rabbia e incredulità per il terribile gesto. Si indaga ora per ricostruire il contesto della vicenda e capire come la donna fosse in possesso dell’arma. Un dramma della disperazione che lascia sgomenta un’intera comunità.