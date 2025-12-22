Cronaca

Gesto della disperazione, Finanziere salva una donna in piazza Einstein

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Nei giorni scorsi, un maresciallo del Comando Provinciale Palermo, in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha evitato che una giovane donna si gettasse nel vuoto dal cavalcavia di piazza Albert Einstein.

Il militare, libero dal servizio, stava percorrendo con la propria autovettura la rotatoria sopraelevata che interseca la tangenziale E90, quando ha notato la presenza di una persona, che, dopo aver scavalcato la rete protettiva, si trovava oltre il parapetto del cavalcavia.

Lo stesso, arrestata la corsa del veicolo, è intervenuto prontamente, riuscendo anche con l’aiuto di una passante a mettere in salvo la donna, in evidente stato confusionale.

Dopo averla calmata, sono stati allertati i soccorsi che, giunti sul posto, hanno prestato le necessarie cure alla giovane.

L’eroico gesto del militare, oltre a salvare una giovane vita, dimostra spirito di sacrificio, senso del dovere e della responsabilità, caratteristiche che contraddistinguono ogni Fiamma gialla

Nessun commento

