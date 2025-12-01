Dramma della disperazione, uomo si toglie la vita nel terreno di famiglia

I carabinieri sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Realmonte, dove un uomo di 47 anni è stato rinvenuto senza vita nel terreno di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe tolto la vita impiccandosi a un albero.

Sul posto sono giunti i militari dell’Arma e il medico legale. Non sono emersi elementi che facciano pensare a cause diverse dal gesto volontario. L’ipotesi più accreditata è quella di una crisi depressiva. La salma è stata restituita ai familiari.