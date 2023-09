Festa per la pizzeria palermitana che conquista i Tre Spicchi del Gambero Rosso

Non c’è due senza tre, o meglio, non c’è due senza nove per “La Braciera”, la celebre pizzeria palermitana che si è aggiudicata per la nona volta consecutiva il massimo riconoscimento dei Tre Spicchi della celebre guida del Gambero Rosso. Un traguardo eccezionale quello tagliato dalla famiglia Cottone, ormai un punto di riferimento nel panorama della pizza italiana.

Sin dalla sua apertura nel 1988, “La Braciera” si è contraddistinta per la qualità delle materie prime e l’eccellenza in cucina, ricercate costantemente dagli chef attraverso passione, dedizione e studio. Anno dopo anno l’alto livello è stato confermato dai riconoscimenti più prestigiosi del settore, come i Tre Spicchi appunto, ma anche i piazzamenti ai vertici delle classifiche di settore, l’ultima delle quali quella della Top 50 Pizza poche settimane fa.

Merito di un approccio che Antonio Cottone definisce “di squadra”, basato sul lavoro corale di tutto lo staff e sulla ricerca costante dell’innovazione senza mai tradire le proprie origini. I clienti sanno di poter trovare sempre qualità, materie prime eccellenti e un’accoglienza calorosa tra le mura di “La Braciera”.

Il nono Tre Spicchi consecutivo è stato accolto con gioia ed emozione dai fratelli Cottone, consapevoli di aver gettato negli anni solide basi per consolidare un primato siciliano senza pari. L’alzarsi costante del livello in tutta l’isola è visto positivamente: la concorrenza stimola a fare sempre meglio, al servizio finale dei clienti e della promozione del territorio.

Con il successo senza fine de “La Braciera”, Palermo può dunque vantare un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale, modello per tante realtà in crescita che contribuiscono a esportare nel mondo il valore della pizza siciliana.