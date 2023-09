Olio d’eccellenza siciliano: Evo Sicily è tra i cinque migliori d’Italia

L’olio extravergine d’oliva siciliano continua a distinguersi per qualità e prestigio, come dimostra il recente riconoscimento ottenuto da Carmen Bonfante, titolare dell’azienda Evo Sicily situata nella Valle del Belice, in provincia di Trapani. La produttrice siciliana è stata premiata tra le migliori cinque oleifici d’Italia al Galà dell’Olio 2022, manifestazione che celebra le eccellenze olivicole italiane.

Il progetto di Carmen Bonfante

Un successo che inorgoglisce la Sicilia e conferma come l’isola sia una delle zone di maggior pregio per la produzione dell’oro verde. Merito di un territorio vocato, di cultivar autoctone di pregio come la Nocellara del Belice e di aziende attente alla qualità e alla sostenibilità. Proprio i valori dell’etica e della tutela ambientale sono centrali nel progetto di Carmen Bonfante, la cui azienda Evo Sicily è certificata “Friend of the Earth“.

Da appassionata di olio a imprenditrice di successo

La storia di Carmen è emblematica: da semplice appassionata di olio e della propria terra, decide di trasformare la passione in lavoro dando vita nel 2019 all’oleificio Evo Sicily. Oggi coltiva oltre 1000 ulivi con un’età tra i 60 e i 70 anni nelle campagne tra Selinunte e Menfi, da cui nasce il suo olio di punta Embrace, estratto a freddo da olive Nocellara del Belice raccolte rigorosamente a mano. Oltre a Embrace, l’azienda produce altri oli come Evosì e la limited edition Secret Evo, blend di antiche varietà siciliane. Tutti certificati IGP Sicilia e frutto di una filiera 100% controllata, dal campo al flacone. Un connubio perfetto tra territorio, cultivar autoctone, know-how produttivo e innovazione.

Il premio per l’olio siciliano

Il Premio Foglia d’Oro ottenuto al Galà dell’Olio coronamento di un sogno per Carmen Bonfante, come lei stessa racconta: “Essere tra i migliori d’Italia è motivo di grande emozione. Dedico questo riconoscimento a tutte le donne, ai loro sogni e alle loro ambizioni”. Un successo di cui andare fieri per la Sicilia intera, che vede riconosciute le proprie eccellenze olivicole.