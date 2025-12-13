Tradimento a Palermo: uomo scoperto con amante in video promozionale di ristorante. Lui chiede danni

Un nuovo caso di tradimento smascherato da un’inquadratura pubblica e stavolta a Palermo, richiamando alla mente il celebre “caso kisscam” che coinvolse una coppia durante un concerto dei Coldplay. Questa volta, la scoperta è avvenuta in un ristorante, e il mezzo è stato un video promozionale diffuso sui social. La vicenda, resa nota dal Codacons Sicilia, riguarda un uomo che aveva giustificato la sua assenza da casa con una presunta “cena di lavoro”. Il piano del fedifrago è andato in fumo quando il locale dove si trovava, ignaro degli sviluppi, ha pubblicato un filmato pubblicitario sui propri canali social. Nelle riprese, l’uomo è chiaramente visibile in compagnia di un’altra donna.

La moglie, dopo aver visto il video, ha scoperto l’inganno e, stando a quanto riferito dal Codacons, ha allontanato il marito dall’abitazione coniugale.

La Querela per la Privacy e il Coinvolgimento del Codacons

L’uomo si è rivolto all’associazione dei consumatori, non per il tradimento, ma per contestare la ripresa e la diffusione della sua immagine senza un esplicito consenso. L’associazione sta ora valutando le opportune azioni legali, sia in sede civile per danni, sia davanti al Garante per la protezione dei dati personali.

Francesco Tanasi, Segretario del Codacons in Sicilia, ha espresso ferma condanna per l’accaduto: «È inaccettabile che un’attività commerciale riprenda e poi diffonda le immagini dei clienti senza aver ottenuto un consenso chiaro. Tali azioni espongono le persone a conseguenze private devastanti e imprevedibili». Tanasi ha sottolineato come la pubblicazione del video abbia provocato «una rottura familiare e un grave pregiudizio alla sfera privata del cittadino», rendendo indispensabile un accertamento delle responsabilità e un risarcimento congruo.