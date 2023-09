La siciliana Maria Varsellona per il Financial Times è tra i 20 avvocati più innovativi del mondo

Orgoglio siciliano con la bagherese Maria Varsellona, nominata dal Financial Times tra i 20 avvocati più innovativi del mondo nel campo delle grandi organizzazioni industriali. Un importante riconoscimento internazionale per la professionista siciliana, attualmente Chief Legal Officer e Company Secretary di Unilever, colosso anglo-olandese di beni di largo consumo.

In passato Varsellona ha ricoperto il ruolo di General Counsel in ABB, multinazionale svizzero-svedese leader nelle tecnologie per l’energia e l’automazione. Prima ancora, è stata vicepresidente esecutivo e chief legal officer di Nokia Technologies, nonché presidente di Nokia Technologies.

Nel corso della sua brillante carriera, l’avvocato originario di Bagheria ha inoltre assunto posizioni legali senior in realtà internazionali del calibro di Tetra Pack, Sidel, GE Oil & Gas e Hertz Europe. Si è laureata presso l’Università di Palermo, sua città natale, dove ha vissuto fino a dopo la laurea e dove ancora oggi mantiene la seconda residenza, nonostante gli impegni la portino in giro per il mondo. Proprio l’amministrazione comunale di Bagheria si è detta molto orgogliosa che una sua illustre concittadina abbia ricevuto un riconoscimento tanto prestigioso da parte del principale quotidiano economico-finanziario a livello globale.

Secondo quanto evidenziato dal Financial Times, Varsellona sta guidando la trasformazione del team legale del gruppo Unilever, in linea con la recente ristrutturazione aziendale in cinque gruppi di business. Ogni divisione, che spazia dalla bellezza al benessere fino al gelato, ha ora il proprio consulente legale dedicato. L’avvocato siciliano sta inoltre supervisionando la creazione di tre “centrali elettriche legali” a Città del Messico, Bangalore e Barcellona, hub che serviranno le varie filiali locali di Unilever. Una visione innovativa che pone la Varsellona all’avanguardia nell’evoluzione della funzione legale all’interno delle grandi aziende, come evidenziato dal Financial Times.

“Siamo particolarmente orgogliosi che una professionista di così grande levatura sia cittadina bagherese – ha dichiarato il Sindaco Filippo Maria Tripoli – una donna determinata che con passione e sacrificio inorgoglisce la nostra città”. Una menzione speciale da parte di una autorevole testata come il Financial Times testimonia ancora una volta la qualità e il talento dei professionisti siciliani, capaci di eccellere ai massimi livelli anche all’estero. E Maria Varsellona ne è l’emblema, con una carriera che fa brillare la Trinacria nel mondo.