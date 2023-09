Tentato omicidio a Bagheria, accoltella il nuovo compagno dell’ex moglie

Un gravissimo episodio di violenza si è verificato ieri sera a Bagheria, in provincia di Palermo, dove un uomo di 50 anni ha accoltellato alla schiena il nuovo compagno della ex moglie, da cui si era separato.

L’aggressione è avvenuta in corso Umberto I, la via principale della cittadina. La vittima, un uomo di cui non sono state diffuse le generalità, si trovava seduto su una panchina insieme alla ex moglie del suo assalitore, quando improvvisamente è stato raggiunto da quest’ultimo che, urlando frasi come “Ah, te la vuoi fare con mia moglie”, ha estratto un coltello e lo ha colpito alla schiena, nella zona lombare, provocandogli una profonda ferita.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e in pochi minuti è giunta sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Fortunatamente, nonostante la gravità della coltellata, l’uomo non è in pericolo di vita. Il coltello non ha raggiunto organi vitali ma gli ha provocato solo un profondo taglio che è stato suturato dai medici, che lo hanno tenuto sotto osservazione per qualche ora prima di dimetterlo con una prognosi di 20 giorni.

Nel frattempo sono intervenuti anche gli agenti di polizia, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le ricerche del presunto autore del tentato omicidio. L’ex marito della donna, un 50enne di Bagheria, si è dato alla fuga dopo l’aggressione e al momento risulta irreperibile. Gli investigatori hanno attivato anche il supporto della Scientifica e della Squadra Mobile per rintracciarlo.

Secondo quanto ricostruito, nei mesi successivi alla separazione l’uomo avrebbe più volte tentato un riavvicinamento all’ex moglie, dichiarando di essere ancora innamorato di lei. La donna però, decisa nella scelta di interrompere il matrimonio, di recente aveva iniziato una nuova relazione sentimentale. Proprio il rancore per questa storia d’amore sarebbe alla base del gesto folle del 50enne.

Ieri sera la coppia si era data appuntamento nel giardinetto di corso Umberto I, dove è avvenuta l’aggressione. Alla vista dei due mentre si scambiavano effusioni, l’ex marito avrebbe perso il controllo, iniziando a insultare il rivale per poi colpirlo con un coltello che aveva con sé. Dopodiché è fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

Per lui si profila ora una pesante accusa per tentato omicidio. Inoltre, trattandosi di un episodio di violenza nei confronti di una donna, sono state attivate anche le procedure previste dal “Codice Rosso” per la tutela delle vittime vulnerabili. La polizia continua le ricerche.