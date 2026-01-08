Tentato omicidio a Palermo, 22enne accoltella il padre

Un ragazzo di 22 anni ha accoltellato il padre nel corso di un violento litigio avvenuto ieri sera nella loro abitazione di via Pietro Platania, a Palermo. L’uomo è stato soccorso dall’équipe medica del 118 e trasferito d’urgenza al Civico, dove è stato ricoverato. Fortunatamente le ferite riportate non mettono in pericolo la sua vita.

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia di Stato. Dalle prime ricostruzioni emerge che il giovane, che presenterebbe disturbi psichici, avrebbe colpito il genitore con un’arma da taglio, procurandogli lesioni al viso e alla zona del collo. Al momento non sono ancora chiari i motivi alla base della violenta discussione degenerata nell’aggressione.