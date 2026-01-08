CronacaIn primo piano

Tentato omicidio a Palermo, 22enne accoltella il padre

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un ragazzo di 22 anni ha accoltellato il padre nel corso di un violento litigio avvenuto ieri sera nella loro abitazione di via Pietro Platania, a Palermo. L’uomo è stato soccorso dall’équipe medica del 118 e trasferito d’urgenza al Civico, dove è stato ricoverato. Fortunatamente le ferite riportate non mettono in pericolo la sua vita.

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia di Stato. Dalle prime ricostruzioni emerge che il giovane, che presenterebbe disturbi psichici, avrebbe colpito il genitore con un’arma da taglio, procurandogli lesioni al viso e alla zona del collo. Al momento non sono ancora chiari i motivi alla base della violenta discussione degenerata nell’aggressione.

News suggerite per te:

  1. Lite in casa finisce nel sangue: padre accoltella il figlio, denunciato
  2. Tentato femminicidio in Sicilia, ex la aspetta fuori dal lavoro e la accoltella: donna gravissima
  3. Tentato omicidio a Palermo, lite in via Chiavettieri finisce a coltellate: colpito 35enne
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Ragazzino di 11 anni abusato per mesi: arrestati due adolescenti nel Palermitano
Cronaca
Spari allo Zen, scattano più controlli e vetri blindati sugli autobus
Cronaca
Meteo, arriva l’articata bis: neve sui rilievi e venti oltre gli 80 km/h in Sicilia
Cronaca
Influenza manda ko gli ospedali palermitani: migliaia di pazienti, medici allo stremo
Salute e Sanità
Monreale, gira con una pistola (finta) tra la gente: denunciato un 14enne a piede libero
Cronaca