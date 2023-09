A Terrasini arriva Beppe Fiorello: il paese set della nuova fiction Mediaset

Grande fermento a Terrasini per l’arrivo di un ospite d’eccezione: Beppe Fiorello. L’amatissimo attore ha scelto la ridente località balneare in provincia di Palermo come set per alcune scene della nuova serie TV “I Fratelli Corsaro”, prodotta da Camfilm e Taodue per Mediaset.

Le riprese a Terrasini

Residenti e turisti hanno potuto ammirare da vicino la star, impegnata nelle riprese insieme alla troupe nella splendida cornice della Torre Alba. Tanti selfie e scatti rubati per immortalare Fiorello durante il suo soggiorno terrasinese. L’attore interpreta il personaggio di Fabrizio Corsaro, giornalista di nera del “Quotidiano di Palermo”, nell’adattamento televisivo dell’omonimo ciclo di romanzi dello scrittore Salvo Toscano. La regia è affidata a Francesco Miccichè. Le puntate previste sono quattro.

L’entusiasmo del sindaco

Grande l’orgoglio del sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci per aver portato le telecamere in paese: “Il nostro comune trasformato in set cinematografico. Un benvenuto a Beppe Fiorello e a tutta la troupe”. Le riprese, iniziate oggi, proseguiranno fino al 22 settembre tra il lungomare Peppino Impastato e le vie del centro.

Le bellezze di Terrasini sotto i riflettori

Il primo cittadino ha chiesto ai concittadini “un po’ di pazienza e comprensione” per i possibili disagi al traffico dovuti alla presenza della produzione. Un piccolo sacrificio ripagato dalla grande visibilità che ne trarrà il paese con le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche immortalate nella serie.

La serie girata anche a Palermo

Già nelle scorse settimane Palermo era stata trasformata in un set a cielo aperto per alcune scene della fiction. Ora l’idilliaca Terrasini fa da sfondo alle vicende dei fratelli Corsaro, regalando scorci suggestivi e dando prova di saper accogliere anche produzioni televisive e cinematografiche di alto profilo. Non resta che attendere di vedere Beppe Fiorello, in odore di candidatura all’Oscar, e gli altri attori della serie TV all’opera per le strade di Terrasini. Un motivo in più per seguire le vicende dei due cronisti di nera creati dalla penna di Toscano, tra misteri e colpi di scena. Un prodotto di qualità che metterà ancor più in risalto le bellezze della Sicilia.