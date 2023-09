La Sicilia sempre più ambita dai viaggiatori del lusso

La Sicilia si conferma una delle mete più ambite dai viaggiatori del turismo di fascia alta, come dimostrano i recenti dati sul settore e le previsioni per i prossimi anni. L’isola sta attirando un numero crescente di turisti alla ricerca di esperienze esclusive, grazie alle sue eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche e culturali.

Secondo una recente analisi del centro studi Touring Club, nel 2022 la Sicilia è stata la terza regione italiana per numero di strutture ricettive di lusso, con oltre 130 hotel 5 stelle e 5 stelle lusso. Un patrimonio che negli ultimi anni si è arricchito di nuove aperture come il San Domenico Palace di Taormina, il Verdura Resort di Rocco Forte e il Falconara Resort nei pressi di Noto.

Ma sono soprattutto le magnifiche ville e dimore storiche, immerse in contesti naturali unici, a decretare il successo della regione tra i viaggiatori abbienti di tutto il mondo. Secondo Italy Luxury Villas, primaria società di affitti di lusso, la Sicilia è stata la meta più ricercata dagli utenti del suo portale nel 2022, con un incremento delle prenotazioni del 52% rispetto al 2021.

I buyer esteri guardano con interesse crescente all’offerta luxury dell’isola. Ne è dimostrazione l’iniziativa della Logos, che il 26 e 27 settembre riunirà a Palermo oltre 20 buyer internazionali per incontri B2B con gli operatori siciliani specializzati in turismo d’elite. Provengono da India, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e altri 6 Paesi. L’evento si tiene in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, alla presenza della ministra Daniela Santanchè.

L’obiettivo è intercettare la domanda di vacanze esclusive da parte di facoltosi viaggiatori globali, mettendo a punto proposte legate alle eccellenze territoriali: dall’arte alla cultura, dall’enogastronomia ai percorsi benessere con terme e centri termali rinomati. I tour operator siciliani puntano ad organizzare soggiorni più ricchi e prolungati, per conquistare nuove fette di mercato internazionale.

La Sicilia ha tutte le carte in regola per affermarsi sempre più come destinazione luxury d’elezione: un patrimonio culturale millenario, paesaggi mozzafiato che spaziano dalle coste alle montagne dell’entroterra, un’offerta enogastronomica invidiata in tutto il mondo, eccellenze artigianali e manifatturiere. Occorre però migliorare i collegamenti, potenziare i servizi e creare maggiori sinergie tra gli operatori, per essere competitivi coi principali concorrenti del Mediterraneo. La strada intrapresa sembra quella giusta per far brillare le enormi potenzialità della regione in questo promettente segmento turistico.