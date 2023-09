Monreale torna al medioevo con “Nel Segno di Guglielmo”: dame, cavalieri e cortei storici

Monreale, in provincia di Palermo, è pronta a fare un tuffo nel passato con “Nel Segno di Guglielmo”, la grande rievocazione storica del periodo normanno che prenderà il via il 22 settembre. Per diversi giorni la cittadina siciliana si trasformerà in un vivace crocevia medioevale, riportando indietro le lancette del tempo fino all’epoca della dominazione normanna.

La kermesse, promossa dal Comune di Monreale e da numerose associazioni locali, proseguirà fino al 1° ottobre con un ricco calendario di eventi e iniziative per grandi e piccini. Il via ufficiale venerdì 22 settembre alle ore 17.00 in piazza Guglielmo II, dove verrà presentato il programma completo della manifestazione.

Previste visite guidate alle splendide torri normanne della Cattedrale, con rappresentazioni teatrali in abiti d’epoca che faranno rivivere ai visitatori l’atmosfera del XII secolo. All’interno del Duomo si esibiranno inoltre gruppi musicali specializzati in repertori medievali. Non mancheranno spettacoli di falconi, giocolieri, mangiafuoco e sbandieratori per ricreare il clima gioioso delle feste di corte.

Durante tutti i giorni della rievocazione storica sarà allestito un grande accampamento e mercato medievale, con stand che proporranno assaggi e degustazioni di prodotti dell’epoca: birra scura delle abbazie, vino speziato, formaggi, miele e ricotta. Previsti anche giochi e tornei di tiro con l’arco per misurarsi con le abilità degli arcieri dell’XI secolo.

I parrucchieri di Monreale realizzeranno acconciature medievali per consentire ai visitatori di calarsi totalmente nell’atmosfera. Verranno organizzati cortei storici con figuranti in abiti d’epoca, tra cui la rievocazione dell’arrivo di re Guglielmo II per l’intitolazione della Cattedrale. Un tuffo nel passato reso possibile dall’impegno del Comune e delle tante associazioni che con passione hanno dato vita a questo evento, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni locali. Grandi e bambini potranno divertirsi ed imparare divertendosi grazie ai tanti appuntamenti in programma.

L’invito per tutti è dunque di partecipare e vivere un’esperienza unica: dal 22 settembre al 1° ottobre Monreale tornerà al tempo di re Guglielmo II, regalando emozioni indimenticabili a residenti e visitatori.