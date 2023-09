Mick Jagger innamorato della Sicilia, avvistato in un gioiello dell’isola

La rockstar Mick Jagger ha dimostrato ancora una volta il suo amore per la Sicilia, soggiornando nell’isola e cenando in uno dei suoi ristoranti più rinomati.

La foto di Mick Jagger a Siracusa

Il frontman dei Rolling Stones, in pausa dopo l’annuncio dell’uscita del nuovo album della band “Hackney Diamonds”, è atterrato in Sicilia per ricaricarsi nel suo posto del cuore prima di lanciarsi nel tour promozionale del disco. Come documentato da una foto pubblicata su Instagram, Jagger ha cenato lo scorso 18 settembre in un raffinato ristorante nel centro storico di Siracusa, precisamente nel quartiere di Ortigia. Il locale è gestito dallo chef Giovanni Guarneri, che ha definito la presenza della rockstar “un onore ed un piacere”.

La passione del frontman dei Rolling Stones per l’isola

Non è la prima volta che Mick Jagger visita Siracusa e si ferma in questo ristorante, di cui è un habitué. La passione del cantante per la Sicilia è cosa nota, al punto che egli possiede una villa a Portopalo, dove trascorre periodi di vacanza per staccare dallo stress della vita artistica.

I piatti tipici siciliani, il sole, il mare cristallino, i siti archeologici, il calore della gente: sono tutti elementi che hanno stregato Jagger e lo spingono a tornare sull’isola quando può.

Il messaggio dello chef

“Ho sempre pensato che tornare in un ristorante sia il più grande complimento – ha scritto lo chef Guarneri su Instagram – se poi il cliente ricorda i piatti e li vuole riprovare è meraviglioso, e se infine è uno dei più grandi di sempre che fa la foto con te, sorridente, che dire. Grazie Mick Jagger”.

La tappa a Siracusa è solo l’ultimo episodio dell’amore viscerale tra Jagger e la Sicilia. Un amore corrisposto, come dimostra l’accoglienza calorosa che l’isola riserva ad ogni arrivo della leggenda del rock. I fan italiani e siciliani dei Rolling Stones attendono ora con trepidazione l’uscita del nuovo album “Hackney Diamonds”, prevista per il 20 ottobre, e sognano di vedere Mick Jagger esibirsi dal vivo nella sua amata Sicilia durante il tour mondiale che seguirà.