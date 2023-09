Tutti pazzi per le case a 1 euro in Sicilia: arrivano le TV giapponesi

Il piccolo borgo siciliano di Gangi al centro dell’attenzione di due importanti emittenti televisive internazionali, giunte appositamente per documentare il fenomeno delle “case a 1 euro” che ha reso famoso il paese.

Case a 1 euro di Gangi sotto i riflettori internazionali

Si tratta della Cgtn Europe, canale televisivo cinese, e della Tv Tokyo, uno dei canali più seguiti in Giappone. Le due troupe hanno girato servizi e intervistato sia i proprietari delle case vendute a 1 euro che il Sindaco Giuseppe Ferrarello, ideatore del progetto.

Le troupe della Cgnt Europe e della Tv Tokyo nel borgo

La giornalista Hermione Kitson e il cameraman Simone Manda di Cgtn Europe hanno realizzato un servizio per il programma “The World Today”, incentrato su storie di business globali, che andrà in onda nelle prossime settimane. Il Sindaco Ferrarello ha spiegato ai giornalisti cinesi genesi e obiettivi dell’iniziativa, raccontando come Gangi punti a ripopolarsi e rinascere grazie alle case svendute a prezzi simbolici. Anche il servizio della Tv Tokyo, condotto dal giornalista Takeshi Tachibana e dalla troupe composta dalla cameraman Hana Okada e dalla giornalista italiana Maria Bosco, è stato incentrato sulle potenzialità del progetto case a 1 euro, e verrà mandato in onda entro fine settembre.

Ferrarello racconta l’iniziativa ai media stranieri

Il Sindaco Ferrarello ha raccontato con entusiasmo l’esperienza ai microfoni delle emittenti internazionali: “Negli ultimi mesi abbiamo rilanciato l’iniziativa delle case a 1 euro, anche grazie alla festa che abbiamo organizzato per i proprietari. Vedere l’interesse di televisioni straniere così importanti ci rende orgogliosi e ci spinge a proseguire su questa strada”.

Il successo globale dell’iniziativa

L’interesse mediatico per Gangi conferma il successo globale ottenuto dal progetto case a 1 euro, che ha attratto acquirenti da tutto il mondo. La visibilità su canali seguitissimi come la Tv giapponese può dare una spinta decisiva al ripopolamento del borgo siciliano. Il Sindaco spera che dopo i servizi tv il flusso di richieste dagli stranieri interessati ad acquistare una casa con 1 euro aumenti sensibilmente. Uno spot pubblicitario a costo zero per Gangi su canali globali, che può rilanciare l’immagine del paese nel mondo e far conoscere la sua bellezza, la sua storia e le sue tradizioni. Il servizio della Tv Tokyo segue quello già realizzato dall’emittente Tbs sul tamburinaro Fabrizio Fazio, altro orgoglio locale.