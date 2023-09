Sangue sulla Statale, incidente mortale strappa la vita a Bruno Festeggiante

Ancora sangue sulle strade trapanesi. Si è verificato un terribile incidente sulla statale 115 che collega Mazara del Vallo a Campobello di Mazara, costato la vita a Bruno Festeggiante, 52enne mazarese.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la strada a bordo della sua Alfa 156 in direzione Campobello, quando all’altezza dell’ultima curva prima dell’ingresso nel centro abitato, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’auto è così schizzata fuori strada andando a schiantarsi violentemente sul guardrail.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Castelvetrano, che hanno faticato non poco per estrarre il conducente dalle lamiere contorte dell’abitacolo. Festeggiante, ancora in vita seppur in condizioni disperate, è stato affidato alle cure del personale medico del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Castelvetrano. Purtroppo però, a causa delle gravissime ferite riportate nel terribile impatto, il 52enne è spirato poche ore dopo il ricovero.

Sulla dinamica dell’incidente costato la vita a Festeggiante sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e stabilire eventuali responsabilità. Un altro dramma che si aggiunge al già pesante bilancio di morti sulle strade dell’area, come il decesso di Giuseppe Noto avvenuto pochi giorni prima all’ospedale di Palermo, in seguito ad un incidente con la sua Ferrari avvenuto lungo lo scorrimento veloce di Trapani.