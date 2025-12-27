La Natività, spettacolo con la sabbia nella Chiesa Cristo Re di Blufi. Performance di Stefania Bruno, la più famosa sand artist italiana

La storia della Natività raccontata attraverso i granelli di sabbia, modellati dalle dita di Stefania Bruno, la più famosa sand artist italiana.

L’intensa e suggestiva performance si terrà martedì 30 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa Cristo Re del borgo di Blufi, nel palermitano.

Modellando la sabbia su un tavolo retroilluminato, l’artista crea una sequenza di immagini che costruiscono una narrazione. Tali immagini, frutto di un’abile e suggestiva creazione estemporanea, vengono proiettate su uno schermo in tempo reale: davanti agli occhi del pubblico, appaiono mondi, personaggi e racconti ispirati a favole, a storie realmente accadute, a tematiche attuali.

Nella perfomance di Blufi, in particolare, il racconto visivo si ispira al tema sacro del Natale, offrendo una lettura poetica e contemporanea di uno dei simboli più profondi della tradizione cristiana. Un viaggio visivo e poetico che, attraverso immagini effimere proiettate in tempo reale, accompagnerà gli spettatori nel cuore del mistero natalizio.

Stefania Bruno, l’artista della sabbia più famosa d’Italia, nel corso della sua carriera si è esibita a numerosi eventi di rilievo nazionale ed internazionale: la finale del programma televisivo di Canale 5 Tu sì que vales (2014), gemellaggio Sicily–France (2015), produzioni per la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, EXPO Milano, Spettacolo “premio Menarini awards” a Palazzo della Signoria a Firenze; Spettacolo sulla “ Cooperazione Politica di vicinato “ presso Parlamento Europeo di Bruxelles.

L’evento è ideato dal Comune di Blufi, “la cui Amministrazione- spiega Domenico Vazzano, Capogruppo di maggioranza, che ha seguito l’iniziativa- “ormai da anni, punta al turismo culturale promuovendo attività di vario genere- musica, arte, spettacolo”. Lo spettacolo è stato inoltre finanziato dalla Città Metropolitana di Palermo nell’ambito delle iniziative per il Natale 2025.

Ingresso gratuito.