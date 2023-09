Palermitani entrano in casa, picchiano e rapinano nonnina: lei in ospedale, loro arrestati

Una terribile rapina ha sconvolto Palermo. Quattro malviventi, tutti palermitani tra i 19 e i 42 anni, hanno messo a segno un violento colpo in un’abitazione nei pressi dell’ospedale dei Bambini, picchiando selvaggiamente l’anziana proprietaria, una donna di 79 anni.

Secondo la ricostruzione degli agenti, i quattro uomini si sono introdotti nell’appartamento attorno alle 4 del mattino, dopo aver tentato di sfondare la porta d’ingresso. La povera vittima, sentendo dei rumori, ha allertato prontamente le forze dell’ordine al 112. I rapinatori però non le hanno lasciato il tempo di chiamare aiuto, strappandole di mano il telefono. Ne è nata una colluttazione durante la quale la nonnina è stata brutalmente picchiata.

Con la donna ormai in uno stato di choc e paura, i balordi hanno messo a soqquadro l’intera abitazione, portando via soldi, orologi pregiati e gioielli. Purtroppo per loro però, durante le perquisizioni è arrivata sul posto una volante del commissariato, allertata dalla chiamata interrotta al 112.

Dopo un goffo tentativo di fuga con il bottino, nel disperato tentativo di nascondersi nelle stanze, i quattro malviventi sono stati acciuffati uno ad uno dagli agenti, che li hanno ammanettati con l’accusa gravissima di rapina a mano armata in concorso.

La povera vittima, col volto tumefatto e sanguinante, è stata soccorsa dal 118 e condotta all’ospedale Buccheri La Ferla per ricevere le cure del caso. Un episodio di una violenza inaudita. Le indagini proseguono per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’aggressione e stabilire eventuali responsabilità penali. Intanto i quattro malviventi sono dietro le sbarre.