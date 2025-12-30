Cronaca

Follia tra condomini nel Palermitano: picchiano i vicini per un posto auto, arrestati

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una convivenza difficile trasformata in guerriglia urbana. Si è chiusa con due arresti l’indagine sulla violenta rissa scoppiata lo scorso 6 novembre a Casteldaccia, nel Palermitano. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bagheria hanno notificato due misure cautelari a un uomo di 47 anni e al figlio di 17, accusati di aver aggredito brutalmente i propri vicini di casa.

Le tensioni, alimentate da mesi di minacce e piccoli atti vandalici reciproci, sono esplose definitivamente per la gestione di un posto auto. Dagli insulti si è passati rapidamente alle vie di fatto: secondo le ricostruzioni, padre e figlio avrebbero colpito i rivali con estrema violenza, utilizzando anche un bloccasterzo come arma. Le vittime hanno riportato ferite guaribili in un lasso di tempo compreso tra i 3 e i 30 giorni.

A incastrare i due sono state le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona, che hanno permesso agli inquirenti di identificare i partecipanti allo scontro (sei in totale) e definire le singole responsabilità.
Sulla base delle prove raccolte, il Tribunale di Termini Imerese ha disposto per il padre gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Per il figlio minorenne, invece, il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha stabilito il trasferimento in una comunità fuori provincia, una misura necessaria per allontanarlo dal contesto di conflittualità in cui è maturata l’aggressione.

News suggerite per te:

  1. Soldi dei condomini per scommettere online: arrestato un amministratore palermitano
  2. Blitz nel Palermitano, i nomi degli arrestati tra Palermo e Bagheria
  3. Tentano di rubare pannelli fotovoltaici per 30mila euro: arrestati cinque uomini nel Palermitano
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

Gravissimo incidente tra Palermo e Ficarazzi, 7 feriti
Cronaca
Il prof Nicola Scichilone del Policlinico di Palermo eletto Presidente nazionale della Società Italiana di Pneumologia
Salute e Sanità
Schifani fa gli auguri ai siciliani: “La Sicilia può farcela insieme”
Politica
Maxi blitz nelle campagne di Misilmeri: smantellata fabbrica di botti clandestina
Cronaca In primo piano
Palermo celebra Lando Buzzanca: successo per la prima edizione del Premio Bombetta d’Argento
Comunicati stampa