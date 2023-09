Pirata della strada travolge e uccide un uomo

Ancora sangue sulle strade siciliane. Si è verificato un terribile incidente stradale in contrada Cannelle, all’altezza di via Sauro, che è costato la vita a Sergio Burgio, operaio 54enne di Porto Empedocle.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, Burgio si trovava a bordo del suo scooter Yamaha quando, per cause ancora da accertare, si è violentemente scontrato con un altro ciclomotore Honda Sh che procedeva in direzione opposta.

L’impatto è stato molto violento e l’operaio è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto e sbattendo la testa contro una Peugeot 207 parcheggiata a bordo strada. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per Burgio non c’è stato nulla da fare. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma l’uomo è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per ricostruire con esattezza la sequenza dei fatti. Quello che appare certo è che il conducente dell’Honda Sh, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito velocemente dal luogo dell’incidente, facendo perdere le proprie tracce.

I militari dell’Arma lo stanno ricercando con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. In base alle prime informazioni raccolte, sembra che il fuggitivo possa aver rubato il motorino poco prima dello scontro. Gli investigatori stanno verificando la provenienza del mezzo per risalire all’identità del pirata della strada.

La notizia ha sconvolto la comunità di Porto Empedocle, dove Burgio era molto conosciuto e stimato. L’uomo lascia moglie e due figlie che oggi piangono la tragica e improvvisa scomparsa del loro caro. Si tratta purtroppo dell’ennesimo incidente mortale sulle strade siciliane, che ancora una volta lascia sgomenti e pone l’accento sulla necessità di una maggiore sicurezza stradale.