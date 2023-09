La piccola siciliana Carlotta Ventimiglia nel cast del Rai La Stoccata Vincente

Un’altra giovane promessa siciliana del cinema è pronta a mostrare il suo talento sul piccolo schermo. Si tratta della piccola Carlotta Ventimiglia, 8 anni, di Bagheria, che fa parte del cast del film per la tv “La Stoccata Vincente”, in onda su Rai 1 il prossimo 24 settembre. La pellicola, diretta da Nicola Campiotti e prodotta da Gloria Giorgianni per Anele Srl in collaborazione con Rai Fiction, racconta la storia vera dello schermidore catanese Paolo Pizzo, due volte campione del mondo, che in giovane età ha dovuto combattere e sconfiggere un tumore al cervello prima di tornare a gareggiare.

Una nuova giovanissima promessa

Tra gli interpreti principali ci sono Flavio Insinna, nel ruolo del padre di Paolo Pizzo, e Alessio Vassallo in quello del campione di scherma. Ma anche la piccola Carlotta Ventimiglia, nonostante la giovanissima età, riveste un ruolo importante nel film tv, conquistando il regista e superando brillantemente le selezioni tra tanti aspiranti attori. Un motivo di orgoglio per la sua famiglia e per la città di Bagheria, che vede uno dei suoi giovani talenti emergere in un progetto di risonanza nazionale, realizzato peraltro con il supporto della Regione Siciliana e della Sicilia Film Commission.

Le riprese in Sicilia

Le riprese si sono svolte proprio nella terra natia della protagonista, tra Catania, Aci Castello, Acitrezza e l’Etna, oltre ad altre location di rilievo che esalteranno la bellezza del paesaggio siciliano. La piccola Carlotta Ventimiglia, nonostante la tenera età, ha già dimostrato di possedere grinta e determinazione da vendere, conquistando il regista Campiotti e superando numerosi provini in cui ha prevalso su moltissimi coetanei.

Una personalità brillante e solare, che le ha permesso di ritagliarsi un ruolo di primo piano in un film di respiro nazionale, al fianco di volti celebri del cinema e della tv italiana.

Un’esperienza formativa di alto livello

Sicuramente l’esperienza nel cast de “La Stoccata Vincente” rappresenterà per la piccola Carlotta una preziosa opportunità di crescita professionale e umana. Poter recitare accanto ad attori di grande esperienza sarà per lei una palestra formativa impagabile. Inoltre, lavorare alle riprese di un film che racconta la tenacia e la voglia di rinascere di un campione come Paolo Pizzo, costretto in giovane età ad affrontare la durissima sfida di un tumore cerebrale, sarà fonte di ispirazione per la giovanissima attrice.

Un futuro ricco di speranze

L’energia e la naturalezza che Carlotta Ventimiglia ha già dimostrato davanti alla macchina da presa lasciano ben sperare per il suo futuro artistico. La piccola siciliana sembra avere tutte le carte in regola per bruciare le tappe e ritagliarsi presto ruoli di rilievo nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Chissà che il film tv “La Stoccata Vincente” non possa rappresentare per lei il trampolino di lancio per una brillante carriera, portando ancora una volta in alto il nome della Sicilia e del vivace panorama artistico locale. L’appuntamento per ammirarla all’opera è su Rai 1 il 24 settembre.

È stato realizzato con il contributo della Regione, tramite la Sicilia Film Commission, “La Stoccata Vincente”, il film tv diretto da Nicola Campiotti. La pellicola narra la storia dello schermidore catanese Paolo Pizzo, due volte campione del mondo, che da adolescente ha combattuto e vinto la sfida più importante della sua vita, lottando contro un tumore al cervello. Il film, prodotto da Gloria Giorgianni per Anele Srl in collaborazione con Rai Fiction, vede tra i protagonisti l’attore siciliano Alessio Vassallo, con Flavio Insinna nei panni del padre dell’atleta catanese. «Il progetto – ha detto l’assessore regionale dello Spettacolo Elvira Amata, nel corso della presentazione nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma – sottolinea come lo sport costituisca uno strumento sociale di straordinaria importanza, soprattutto per i giovani. La meravigliosa favola di Paolo Pizzo, raccontata nella cornice scenografica delle location siciliane, esalta ancora una volta la politica che il governo Schifani sta attuando nel settore audiovisivo, ponendo sempre più spesso la Sicilia sotto i riflettori del grande pubblico».

Lo schermidore Paolo Pizzo ha collaborato assiduamente alla realizzazione del film, curando la preparazione tecnica e atletica di Alessio Vassallo e affiancandolo costantemente durante le riprese, alcune delle quali realizzate tra Catania, Aci Castello, Acitrezza e soprattutto l’Etna, con i suoi crateri silvestri a duemila metri.