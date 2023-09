“Paesi che vai” mostra tra le meraviglie di Palermo su Rai Due

Riparte oggi su Rai 2 alle 14.00 la nuova stagione di “Paesi che vai. Luoghi, detti, comuni”, lo storico programma ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi. La prima puntata sarà dedicata a Palermo.

Alla scoperta dei tesori di Palermo

L’apprezzato conduttore guiderà il pubblico alla scoperta delle bellezze e dei tesori nascosti del capoluogo siciliano. Si partirà sulle tracce di Giuseppe Velasco, celebre pittore palermitano del Settecento, per poi proseguire in alcuni dei luoghi simbolo della città.

Le dimore storiche del capoluogo siciliano

Dopo una prima tappa nella splendida Piazza Pretoria, location d’eccezione, le telecamere si sposteranno all’interno dello scenografico Orto Botanico, per ammirare il Gymnasium ed il rigoglioso patrimonio botanico custodito al suo interno. Si proseguirà poi alla volta di due dimore storiche di rara bellezza: l’antico Palazzo Mirto, gioiello del barocco siciliano, e il maestoso Palazzo dei Normanni con la sua Cappella Palatina, capolavoro dell’arte arabo-normanna.

I set che hanno ispirato grandi registi

Il viaggio tra le meraviglie di Palermo non poteva poi escludere la Cattedrale che custodisce le spoglie di Santa Rosalia, patrona della città, né il caratteristico Santuario a lei dedicato. Tra gli altri luoghi visitati, la scenografica Palazzina Cinese e alcuni affascinanti set cinematografici che hanno ospitato riprese per serie televisive e film internazionali.

Anche le Eolie

Infine, le telecamere accompagneranno i telespettatori alla scoperta delle bellezze naturali dell’arcipelago delle Isole Eolie, in particolare sull’isola di Vulcano. Una perla del Mediterraneo, di origine vulcanica, che con le sue acque cristalline, la vegetazione lussureggiante e le cale nascoste, è un vero paradiso terrestre per i sub e gli appassionati di immersioni e snorkeling.

La puntata si preannuncia ricchissima e pronta a stupire, tra paesaggi mozzafiato, la storia e cultura di una Palermo sorprendente, fino alle meraviglie sommerse delle sue isole. L’appuntamento con “Paesi che vai” e la tappa palermitana è dunque su Rai 2 oggi pomeriggio alle 14.00 per un viaggio imperdibile tra alcune delle numerose bellezze della Sicilia.