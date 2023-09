Rapina a Palermo: in tre assaltano negozio in via Ernesto Basile

Rapina in via Ernesto Basile a Palermo, davanti alla cittadella universitaria. Tre giovani malviventi si sono introdotti nel negozio di sigarette elettroniche minacciando la dipendente con un’arma.

Stando a una prima ricostruzione, i rapinatori hanno costretto la commessa ad aprire la cassa, da cui hanno asportato tutto il denaro contante presente. Non contenti, si sono impossessati anche di alcune confezioni di sigarette elettroniche esposte sugli scaffali. L’azione fulminea dei malviventi non ha lasciato scampo alla vittima, che terrorizzata non ha potuto fare altro che consegnare quanto richiesto. Subito dopo il colpo, i rapinatori si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Gli investigatori hanno acquisito la testimonianza della commessa, ancora sotto shock, e le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso del negozio e della zona circostante. Attraverso la disamina dei filmati si punta a risalire all’identità dei tre malviventi e a raccogliere ulteriori elementi utili per riuscire ad assicurarli alla giustizia. Sono in corso indagini serrate.