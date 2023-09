Incidente mortale sul lavoro: muore ufficiale siciliano della Caronte & Tourist

Tragedia oggi pomeriggio al porto commerciale di Salerno, dove un incidente sul lavoro è costato la vita ad un marittimo messinese. La vittima, un ufficiale di bordo di 39 anni, stava lavorando insieme ad un collega sulla banchina quando entrambi sono stati investiti da un camion presente sulla stessa nave diretta a Messina.

Per l’uomo, nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con il mezzo pesante che, da una prima ricostruzione, avrebbe avuto un malfunzionamento meccanico. Il collega della vittima, anche lui originario di Messina, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno in gravi condizioni.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti il magistrato di turno, gli uomini della Capitaneria di Porto ed i vertici dell’Autorità Portuale per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Stando alle prime informazioni, il dramma sarebbe stato causato da un problema tecnico al rimorchio del camion, che si sarebbe sganciato improvvisamente travolgendo i due marittimi.

La vittima era un ufficiale di bordo della compagnia di navigazione Caronte & Tourist, dove lavorava anche l’altro ferito. “Esprimiamo enorme dolore e costernazione per questa tragedia immane” scrive in una nota la società, aggiungendo che l’ufficiale deceduto “era ben voluto e apprezzato da tutti”.

Cordoglio anche da parte dei sindacati, con la Cgil che parla di “inaccettabile morte sul lavoro” e chiede maggiori tutele per la sicurezza degli operatori. L’auspicio è che si faccia al più presto luce sulle cause tecniche alla base dell’incidente, per evitare il ripetersi di simili drammi.