Tragedia a San Giuseppe Jato: pirata della strada travolge e uccide un uomo

Un terribile incidente stradale è avvenuto ieri, 11 settembre, a San Giuseppe Jato e ha spezzato tragicamente la vita di Salvatore Chirchio, conosciuto da tutti come lo zio Totò. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo di 87 anni stava attraversando la via Matteotti intorno alle 11:30 quando è stato investito con violenza da un’auto che sarebbe fuggita via senza prestare soccorso.

Nonostante l’immediato ricovero in terapia intensiva in ospedale, le ferite riportate da zio Totò erano troppo gravi. Tutta San Giuseppe Jato ha sperato e pregato per un miracolo che potesse strappare lo storico concittadino alla morte, ma purtroppo questa mattina è arrivata la tragica notizia del suo decesso. Tanto il dolore nel Comune Jatin; nonostante l’età avanzata, l’uomo era ancora molto attivo e amato da tutti, dedicandosi con passione ai lavori nei campi e piccoli lavoretti.

Le forze dell’ordine, con il prezioso aiuto delle telecamere di sorveglianza della zona, sono riuscite ad identificare e rintracciare il conducente dell’auto pirata, un giovane del posto, che ora potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di omicidio stradale vista la tragica morte dell’uomo. Tutto il paese è in lutto per la prematura scomparsa di un pezzo di storia di San Giuseppe Jato.