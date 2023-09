È tradizione secolare siciliana, il lancio del Maiorchino patrimonio dell’umanità 

Il tradizionale lancio del Maiorchino di Novara di Sicilia diventa patrimonio Unesco

Grande festa a Novara di Sicilia, in provincia di Messina, per l’importante riconoscimento ricevuto dalla tradizionale competizione del lancio del Maiorchino, tipico formaggio a forma cilindrica prodotto nel paese. Questa antica tradizione popolare è stata infatti inserita nella Rete del Tocatì, l’elenco delle manifestazioni ludiche e sportive tradizionali italiane tutelate dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità.

La tradizionale gara del lancio del formaggio

Si tratta di un prestigioso riconoscimento che va a valorizzare una competizione fortemente radicata nel territorio siciliano, tramandata di generazione in generazione dagli abitanti di Novara di Sicilia. Ogni anno, nel mese di agosto, si tiene infatti una gara che prevede il lancio delle forme di Maiorchino, un formaggio a pasta filata dalla classica forma cilindrica, lungo un tortuoso percorso in discesa tra i vicoli del paese. Vince chi riesce a far rotolare il formaggio più lontano senza farlo cadere o urtare contro gli ostacoli.

Un gioco che entra nella storia e nella cultura locale

L’iscrizione nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale è motivo di grande orgoglio per l’intera comunità di Novara di Sicilia, che da anni si impegna attivamente per preservare questa antica tradizione. Il riconoscimento è stato ufficializzato a Roma alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione Circolo Sportivo Olimpia “Il Maiorchino”, da sempre in prima linea per la conservazione e la promozione di questo gioco tradizionale.

Il lancio del Maiorchino si aggiunge così alle altre 27 manifestazioni ludiche e sportive tradizionali italiane già presenti nella Rete del Tocatì, tutelate e valorizzate dall’UNESCO. Si tratta dell’unico gioco siciliano ad aver ottenuto questo ambito riconoscimento, a testimonianza del grande valore culturale ed identitario che questa competizione riveste per l’intera isola.

Il giusto tributo ad un’antica tradizione popolare

L’iscrizione nel registro UNESCO è il giusto tributo ad una tradizione che affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni popolari siciliane. Un motivo di vanto per Novara di Sicilia e per tutti i siciliani, che potranno così tramandare alle future generazioni questa singolare e spettacolare competizione. Il lancio del Maiorchino entra così a pieno titolo a far parte dei giochi e sport tradizionali italiani riconosciuti e tutelati a livello internazionale come patrimonio immateriale dell’umanità.